Иванов Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Юрий Владимирович

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Место рождения

Марьянская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

26.12.1987

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1987

Отец: Иванов Владимир Алексеевич

Мать: Иванова Ирина Ивановна

Марьянская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Юлия Анатольевна

Марьянская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Юлия Анатольевна

Марьянская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Юлия Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
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