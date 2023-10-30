Иванов Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения26.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1987
Отец: Иванов Владимир Алексеевич
Мать: Иванова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Юлия Анатольевна
Рождение ребёнка
09.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Юлия Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Юлия Анатольевна
Место жительства
Неизвестно