Матрона Никитична
Место рождения
Дата рождения02.11.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1894 ст.
Отец: Никита Ефимович
Мать: Александра Георгиевна
Афанасьевская церковь 02.11.1894 Вилина Матрона Никитична Вилина отец крестьянин Никита Ефимович мать жена Александра Григорьевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Калихновщины крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно