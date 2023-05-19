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Матрона Никитична

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.11.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1878 г.р.

Мать

До 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
02.11.1894 ст.

Отец: Никита Ефимович

Мать: Александра Георгиевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 02.11.1894 Вилина Матрона Никитична Вилина отец крестьянин Никита Ефимович мать жена Александра Григорьевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Калихновщины крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно
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