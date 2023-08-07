Макар Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Парфен Павлович
Мать: Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Александр Макарович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
08.08.1866
Сын: Андрей Макарович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно