Макар Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Парфен Павлович

Мать: Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Александр Макарович

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
08.08.1866

Сын: Андрей Макарович

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно