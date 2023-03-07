Луппов (Лумпов) Филипп Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппов (Лумпов) Филипп Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Луппов (лумпов) Александр (Алексей) Матвеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Луппов (лумпов) Яков Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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