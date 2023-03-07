Луппов (Лумпов) Филипп Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Луппов (лумпов) Александр (Алексей) Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Луппов (лумпов) Яков Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710