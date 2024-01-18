Князев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.2006
Сын: Князев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Князева Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
30.03.2010
Дочь: Князева Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Князева Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно