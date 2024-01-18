Князев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.2006

Сын: Князев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Князева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.2010

Дочь: Князева Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Князева Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Валентина Николаевна

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