Шаймухаметова Хасби — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаймухаметова Хасби

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1913

Дочь: Хуснутдинова Минсафа Минозитдиновна

Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаймухаметова Амина Шаймухаметовна

Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймухаметов Ахмет Шаймухаметович

Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаймухаметова Хайразада Шаймухаметовна

Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаймухаметова Шамсизада Шаймухаметовна

Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаймухаметова Шамсикамал Шаймухаметовна

Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаймухаметова Мукарама Шаймухаметовна

Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович

Смерть
Неизвестно
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