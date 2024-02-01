Шаймухаметова Хасби
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1913
Дочь: Хуснутдинова Минсафа Минозитдиновна
Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаймухаметова Амина Шаймухаметовна
Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймухаметов Ахмет Шаймухаметович
Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаймухаметова Хайразада Шаймухаметовна
Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаймухаметова Шамсизада Шаймухаметовна
Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаймухаметова Шамсикамал Шаймухаметовна
Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаймухаметова Мукарама Шаймухаметовна
Отец ребёнка: Шаймухаметов Мингаз Шаймухаметович
Смерть
Неизвестно