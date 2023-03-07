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Ефимия Семеновна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кирилл Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Степан Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Архипович

Смерть
Неизвестно
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