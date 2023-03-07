Ефимия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Архипович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кирилл Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Архипович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Степан Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Архипович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Архипович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Архипович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Архипович
Смерть
Неизвестно