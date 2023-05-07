Савельева Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1991

Сын: Савельев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Савельев Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
06.11.2001

Дочь: Савельева Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Савельев Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Виктор Алексеевич

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