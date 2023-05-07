Савельева Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1991
Сын: Савельев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Савельев Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
06.11.2001
Дочь: Савельева Дарья Викторовна
Отец ребёнка: Савельев Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно