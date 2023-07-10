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Ларина София Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Авдотья Терентьева

Отец ребёнка: Ларин Терентий Антонов

Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Ларин Семен Терентьев

Отец ребёнка: Ларин Терентий Антонов

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Матрена Терентьева

Отец ребёнка: Ларин Терентий Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Терентий Антонов

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно