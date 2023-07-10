Ларина София Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Авдотья Терентьева
Отец ребёнка: Ларин Терентий Антонов
Рождение ребёнка
1841 ст.
Отец ребёнка: Ларин Терентий Антонов
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Матрена Терентьева
Отец ребёнка: Ларин Терентий Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно