Ланко Иван Аристович (Иоганн Эрнстнович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланко Иван Аристович (Иоганн Эрнстнович)

Место рождения

Великое герцогство Мекленбургское

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ланко Эрнст

Мать: не указана

Великое герцогство Мекленбургское
Бракосочетание
22.01.1882

Жена: Ланко Александра Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Женихъ Мекленбургскій потданный Іоаннъ Эрнстовъ Ланко лютеранскаго вѣроисповѣданія жительствꙋетъ въ приходѣ означенной церкви, вдов, 29 лет, и Невѣста Московская мѣщанкая дочь, слободы Большихъ Лужник... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1883

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ланко Александра Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.07.1884

Дочь: Фелицата Ивановна

Мать ребёнка: Ланко Александра Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланко Анна Константиновна

Смерть
Неизвестно
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