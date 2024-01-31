Ланко Иван Аристович (Иоганн Эрнстнович)
Место рожденияВеликое герцогство Мекленбургское
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Ланко Эрнст
Мать: не указана
Великое герцогство Мекленбургское
Бракосочетание
22.01.1882
Женихъ Мекленбургскій потданный Іоаннъ Эрнстовъ Ланко лютеранскаго вѣроисповѣданія жительствꙋетъ въ приходѣ означенной церкви, вдов, 29 лет, и Невѣста Московская мѣщанкая дочь, слободы Большихъ Лужник... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1883
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ланко Александра Павловна
Рождение ребёнка
?.07.1884
Дочь: Фелицата Ивановна
Мать ребёнка: Ланко Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно