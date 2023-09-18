Бородкин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Бородкина Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Бородкина Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Бородкин Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Бородкина Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Бородкина Варвара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1770