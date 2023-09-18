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Бородкин Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1770

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородкин Иван Семенович

Мать: Бородкина Феодора Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Бородкина Варвара Федоровна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Бородкина Варвара Федоровна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Бородкин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Бородкина Варвара Федоровна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Бородкин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Бородкина Варвара Федоровна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородкина Варвара Федоровна

Смерть
До 1770
Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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