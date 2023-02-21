Синицына Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына Тамара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1942

Отец: не указан

Мать: Галич Елизавета Агеевна

Рождение ребёнка
08.09.1975

Дочь: Синицына Юлия Иосифовна

Отец ребёнка: Синицын Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарарина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Иосиф

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