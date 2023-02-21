Синицына Тамара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1942
Отец: не указан
Мать: Галич Елизавета Агеевна
Рождение ребёнка
08.09.1975
Дочь: Синицына Юлия Иосифовна
Отец ребёнка: Синицын Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарарина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синицын Иосиф