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Жерноклеев Николай Петрович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

29.11.1908 ст.

Дата смерти

После 1986

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1936 г.р.
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1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1908 ст.

Отец: Жерноклеев Пётр Иванович

Мать: Жерноклеева Евдокия Трофимовна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Крещение
30.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1936

Сын: Жерноклеев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Жерноклеева Варвара Васильевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жерноклеева Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
05.12.1949

Сын: Жерноклеев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Жерноклеева Варвара Васильевна

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жерноклеева Варвара Васильевна

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерноклеева Варвара Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
После 1986
Харьков, Харківська область
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