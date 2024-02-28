Жерноклеев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения29.11.1908 ст.
Дата смертиПосле 1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1908 ст.
Крещение
30.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1936
Сын: Жерноклеев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Жерноклеева Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жерноклеева Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
05.12.1949
Сын: Жерноклеев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Жерноклеева Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жерноклеева Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1986