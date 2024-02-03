Струева Арина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Струев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Струев Петр Павлов
Отец ребёнка: Струев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Матросова Полина Павловна
Отец ребёнка: Струев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Струев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Струев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выборнова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Струев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Струев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Струев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно