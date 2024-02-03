Струева Арина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струева Арина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Струев Павел Иванович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Струев Петр Павлов

Отец ребёнка: Струев Павел Иванович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Матросова Полина Павловна

Отец ребёнка: Струев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Струев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Струев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Струев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выборнова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Струев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Струев Геннадий Павлов

Отец ребёнка: Струев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Струев Вячеслав Павлов

Отец ребёнка: Струев Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струев Павел Иванович

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