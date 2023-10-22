Верзун Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верзун Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1965

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1965

Отец: Верзун Петр Павлович

Мать: Верзун Любовь Ивановна

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