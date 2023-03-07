Луппов (Лунпов) Абрам Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппов (Лунпов) Абрам Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Луппов (лумпов) Матвей (Матюшка) Матвеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Луппов (лунпов) Тимофей Абрамов

Мать ребёнка: Луппова Авдотья Кириллова

Рождение ребёнка
Между 1687 и 1696

Сын: Луппов Харитон Абрамов

Мать ребёнка: Луппова Авдотья Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Луппов (лунпов) Артемий Абрамов

Мать ребёнка: Луппова Авдотья Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луппова Авдотья Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1711
Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
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