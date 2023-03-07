Луппов (Лунпов) Абрам Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Луппов (лумпов) Матвей (Матюшка) Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Луппов (лунпов) Тимофей Абрамов
Мать ребёнка: Луппова Авдотья Кириллова
Рождение ребёнка
Между 1687 и 1696
Мать ребёнка: Луппова Авдотья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Луппов (лунпов) Артемий Абрамов
Мать ребёнка: Луппова Авдотья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1711