Орловский Андрей Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловский Андрей Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орловский Кондрат

Мать: Орловская Агрипина

Рождение ребёнка
18.03.1918

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Орловская Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Григорий

Мать ребёнка: Орловская Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Василий

Мать ребёнка: Орловская Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Павел

Мать ребёнка: Орловская Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снижко Валентина

Мать ребёнка: Орловская Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Орловская Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернявская Любовь

Мать ребёнка: Орловская Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Алексей

Мать ребёнка: Орловская Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Иван

Мать ребёнка: Орловская Акулина

Смерть
Неизвестно
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