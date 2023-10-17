Орловский Андрей Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орловский Кондрат
Мать: Орловская Агрипина
Рождение ребёнка
18.03.1918
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Орловская Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орловский Григорий
Мать ребёнка: Орловская Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орловский Василий
Мать ребёнка: Орловская Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орловский Павел
Мать ребёнка: Орловская Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снижко Валентина
Мать ребёнка: Орловская Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Орловская Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернявская Любовь
Мать ребёнка: Орловская Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орловский Алексей
Мать ребёнка: Орловская Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орловский Иван
Мать ребёнка: Орловская Акулина
Смерть
Неизвестно