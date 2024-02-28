Татьяна Лукьянова
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Лукьян Никитин
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.11.1856 ст.
2й брак обоих, 50 и 31 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVY-9131?i=934&cc=1921824
Рождение ребёнка
03.01.1858 ст.
Дочь: Татьяна Фотиева
Отец ребёнка: Фатей Фотий Емельянов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-XCK?i=423&cc=1921824 кр. Емельян Фотиев и кр. Ирина Павлова
Смерть
Неизвестно