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Татьяна Лукьянова

Место рождения

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Лукьян Никитин

Мать: скрыто настройками приватности

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.11.1856 ст.

Муж: Фатей Фотий Емельянов

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2й брак обоих, 50 и 31 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVY-9131?i=934&cc=1921824
Рождение ребёнка
03.01.1858 ст.

Дочь: Татьяна Фотиева

Отец ребёнка: Фатей Фотий Емельянов

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-XCK?i=423&cc=1921824 кр. Емельян Фотиев и кр. Ирина Павлова
Смерть
Неизвестно
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