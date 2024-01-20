Пчелкин Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1935
Дата смерти10.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1962
Дочь: Федосеева Альбина
Мать ребёнка: не указана
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1967
Сын: Пчелкин Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Пчелкина Екатерина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1973