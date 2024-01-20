Пчелкин Анатолий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелкин Анатолий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1935

Дата смерти

10.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1962

Дочь: Федосеева Альбина

Мать ребёнка: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1967

Сын: Пчелкин Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Пчелкина Екатерина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пчелкина Екатерина Матвеевна

Смерть
10.05.1973
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