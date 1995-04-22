Бородовский Тихон Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти22.04.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Наум
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1937
Дочь: Котова Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Бородовская Мария Игнатьевна
Беларусь, Пружанский р-н, дер. Боровики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Бородовская Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Бородовская Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Бородовская Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Бородовская Мария Игнатьевна
Смерть
22.04.1995