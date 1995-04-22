Бородовский Тихон Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородовский Тихон Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

22.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Наум

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
04.05.1937

Дочь: Котова Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Бородовская Мария Игнатьевна

Беларусь, Пружанский р-н, дер. Боровики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Бородовская Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Бородовская Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Бородовская Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Бородовская Мария Игнатьевна

Смерть
22.04.1995
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