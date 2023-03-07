Евгения
Место рождения
Дата рождения27.12.1915
Дата смерти09.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1915
Отец: Лукьянов Михаил
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
10.09.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ваньков Павел
Рождение ребёнка
08.09.1944
Сын: Ваньков Станислав
Отец ребёнка: Ваньков Павел
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ваньков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ваньков Павел
Смерть
09.11.1985
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область