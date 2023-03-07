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Евгения

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Место рождения

Большая Липовица, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

27.12.1915

Дата смерти

09.11.1985

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1915

Отец: Лукьянов Михаил

Мать: Пелагея

Большая Липовица, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ваньков Павел

Рождение ребёнка
08.09.1944

Сын: Ваньков Станислав

Отец ребёнка: Ваньков Павел

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ваньков Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваньков Павел

Смерть
09.11.1985
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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