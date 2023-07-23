Лопухин-Демидов Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопухин-Демидов Петр Григорьевич

Лопухин-Демидов Петр Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Лопухин-Демидов Григорий Александрович

Мать: Лопухина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Безобразова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Григорий (?) Петрович

Мать ребёнка: Безобразова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухин - Демидов Св Кн Николай Петрович

Мать ребёнка: Безобразова Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безобразова Елизавета Николаевна

Смерть
1862