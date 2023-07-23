Лопухин-Демидов Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1862
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Безобразова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Григорий (?) Петрович
Мать ребёнка: Безобразова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопухин - Демидов Св Кн Николай Петрович
Мать ребёнка: Безобразова Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1862