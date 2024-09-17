Свиридов Яков Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1794
Отец: Свиридов Аким Алексеевич
Мать: Свиридова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свиридова Марья
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Свиридова Марья
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Свиридова Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Свиридова Марья
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Мать ребёнка: Свиридова Марья
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Мать ребёнка: Свиридова Марья
Смерть
Неизвестно