Свиридов Яков Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвиридов Яков Акимович

Свиридов Яков Акимович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Свиридов Аким Алексеевич

Мать: Свиридова Екатерина

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Марья

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Свиридов Игнат Яковлевич

Мать ребёнка: Свиридова Марья

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Свиридова Марья Яковлевна

Мать ребёнка: Свиридова Марья

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Свиридов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Свиридова Марья

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Свиридов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Свиридова Марья

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.