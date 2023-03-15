Иванникова Евдокия (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова Евдокия (Григорьевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Иванников Максим Иванович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Максим Иванович

Смерть
Неизвестно
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