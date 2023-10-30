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Конева Феодосья Петрова

Место рождения

Комарова, Тугулымский, Свердловская область

Дата рождения

23.05.1860

Дата смерти

22.09.1860

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1860

Отец: Конев Петр Васильев

Мать: Конева Федосья Никоновна

Комарова, Тугулымский, Свердловская область
23.05.1860 Феодосья Деревни Комаровой Петр Васильев Конев и жена его Феодосия Никонова, оба православные. ГАСО (Свердловск) Ф.6. Оп.3 Д.1054. Л.17об.-18
Смерть
22.09.1860
Комарова, Тугулымский, Свердловская область
Деревни Комаровой крестьянина Петра Васильева Конева дочь Феодосья 4 мес. ГАСО (Свердловск) Ф.6. Оп.3 Д.1054. Л.17об.-18
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