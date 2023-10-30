Конева Феодосья Петрова
Место рождения
Дата рождения23.05.1860
Дата смерти22.09.1860
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
23.05.1860
Отец: Конев Петр Васильев
Мать: Конева Федосья Никоновна
23.05.1860 Феодосья Деревни Комаровой Петр Васильев Конев и жена его Феодосия Никонова, оба православные. ГАСО (Свердловск) Ф.6. Оп.3 Д.1054. Л.17об.-18
Смерть
22.09.1860
Деревни Комаровой крестьянина Петра Васильева Конева дочь Феодосья 4 мес. ГАСО (Свердловск) Ф.6. Оп.3 Д.1054. Л.17об.-18