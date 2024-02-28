Баскаков Матвей Васильев
Место рождения
Дата рождения09.08.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1876 ст.
Покровская церковь село Беловка о рождении о браке о смерти. Тип: Книга или рукопись. Ф. И332, Оп.1, Д.1 ГАВО
Крещение
09.08.1876 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Паневин Василий Петрович. Крёстная мать: Никонова Евдокия Степанова. Покровская церковь. [1]. И332Оп1Д1_0018.jpg. ... Показать все
Смерть
Неизвестно