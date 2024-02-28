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Баскаков Матвей Васильев

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.08.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1876 ст.

Отец: Баскаков Василий Фадеев

Мать: Баскакова Акилина Астафьева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Покровская церковь село Беловка о рождении о браке о смерти. Тип: Книга или рукопись. Ф. И332, Оп.1, Д.1 ГАВО
Крещение
09.08.1876 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Паневин Василий Петрович. Крёстная мать: Никонова Евдокия Степанова. Покровская церковь. [1]. И332Оп1Д1_0018.jpg. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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