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Затолокин Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1956

Дата смерти

25.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1956

Отец: Затолокин Павел Васильевич

Мать: Затолокина Елизавета Кирилловна

Рождение ребёнка
24.03.1975

Дочь: Беспалова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Затолокина Галина

Цильна, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1981

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Затолокина Галина

Цильна, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1981

Дочь: Захарова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Затолокина Галина

Цильна, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Затолокина Галина

Смерть
25.01.2020