Затолокин Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1956
Дата смерти25.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1956
Рождение ребёнка
24.03.1975
Дочь: Беспалова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Затолокина Галина
Рождение ребёнка
20.12.1981
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Затолокина Галина
Рождение ребёнка
20.12.1981
Дочь: Захарова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Затолокина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Затолокина Галина
Смерть
25.01.2020