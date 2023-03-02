Святобог (Ковтун) Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1948
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1948
Отец: Ковтун Дмитрий Яковлевич
Мать: Ковтун Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
29.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2012