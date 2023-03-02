Святобог (Ковтун) Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святобог (Ковтун) Людмила Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1948

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1948

Отец: Ковтун Дмитрий Яковлевич

Мать: Ковтун Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
29.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
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