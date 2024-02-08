Коровина Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зайцева Прасковья

Отец ребёнка: Коровин Емельян

Белгородская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Кузьма

Отец ребёнка: Коровин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Иван

Отец ребёнка: Коровин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня

Отец ребёнка: Коровин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Коровин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Коровин Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Емельян

Смерть
Неизвестно
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