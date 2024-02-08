Коровина Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Зайцева Прасковья
Отец ребёнка: Коровин Емельян
Белгородская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Кузьма
Отец ребёнка: Коровин Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Иван
Отец ребёнка: Коровин Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня
Отец ребёнка: Коровин Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Коровин Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Коровин Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коровин Емельян
Смерть
Неизвестно