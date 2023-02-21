Судакова Валентина (Климова) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судакова Валентина (Климова) Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1959

Отец: Климов Василий

Мать: Климова Ирина Савельевна

Рождение ребёнка
13.11.1984

Сын: Судаков Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Судаков Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаков Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Судаков Сергей Владимирович

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