Судакова Валентина (Климова) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1959
Отец: Климов Василий
Мать: Климова Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
13.11.1984
Отец ребёнка: Судаков Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Судаков Сергей Владимирович