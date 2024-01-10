Мухаметшин Хузиахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшин Хузиахмет

Место рождения

Юлсубино(Балтач)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юлсубино(Балтач)
Рождение ребёнка
02.01.1928

Дочь: Файзрахманова Сания

Мать ребёнка: Мухаметшина Сабира

г.Пермь, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Сабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Сабира

Смерть
1934
Ленинград
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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