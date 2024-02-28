Кузнецов Виктор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Виктор Евгеньевич

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Место рождения

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.01.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1933

Отец: Кузнецов Евгений Николаевич

Мать: Кузнецова Вера Семеновна

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Узбекистан
Смерть
Неизвестно
Узбекистан
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