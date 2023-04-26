Шагов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Шагов Александр Иванович

Мать: Шагова Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2000
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