Гончаров Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1954
Дочь: Цыбуля Любовь Фёдоровна
Мать ребёнка: Гончарова Вера Корнеевна
Рождение ребёнка
28.03.1962
Дочь: Полонская Маргарита Фёдоровна
Мать ребёнка: Гончарова Вера Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Гончарова Вера Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Гончарова Вера Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Георгий Фёдорович
Мать ребёнка: Гончарова Вера Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чвалюк Светлана Фёдоровна
Мать ребёнка: Гончарова Вера Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончарова Вера Корнеевна
Смерть
Неизвестно