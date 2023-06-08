Гончаров Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1954

Дочь: Цыбуля Любовь Фёдоровна

Мать ребёнка: Гончарова Вера Корнеевна

Рождение ребёнка
28.03.1962

Дочь: Полонская Маргарита Фёдоровна

Мать ребёнка: Гончарова Вера Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Гончарова Вера Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисенко Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Гончарова Вера Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Георгий Фёдорович

Мать ребёнка: Гончарова Вера Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чвалюк Светлана Фёдоровна

Мать ребёнка: Гончарова Вера Корнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Вера Корнеевна

Смерть
Неизвестно