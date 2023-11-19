Максимов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Максимов Максим
Мать: Максимова Г
Рождение ребёнка
?.12.1910
Дочь: Максимова Елизавета (Лида) Ивановна
Мать ребёнка: Максимова Елена Герасимовна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шишкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Максимова Елена Герасимовна
Рождение ребёнка
20.05.1916
Сын: Удальцов Николай Иванович
Мать ребёнка: Максимова Елена Герасимовна
Рождение ребёнка
20.08.1920
Мать ребёнка: Максимова Елена Герасимовна
Смерть
Неизвестно