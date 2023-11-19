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Максимов Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Максимов Максим

Мать: Максимова Г

Рождение ребёнка
?.12.1910

Дочь: Максимова Елизавета (Лида) Ивановна

Мать ребёнка: Максимова Елена Герасимовна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шишкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Максимова Елена Герасимовна

Рождение ребёнка
20.05.1916

Сын: Удальцов Николай Иванович

Мать ребёнка: Максимова Елена Герасимовна

Рождение ребёнка
20.08.1920

Сын: Максимов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Максимова Елена Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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