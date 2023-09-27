Дудин Максим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Максим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1890 по 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

С 1893 по 1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 по 1902

Отец: Дудин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудина Свалова- Муж Второй Мария Дмитриевна

Писанец, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудина Свалова- Муж Второй Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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