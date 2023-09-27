Дудин Максим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1890 по 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
С 1890 по 1902
Отец: Дудин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дудина Свалова- Муж Второй Мария Дмитриевна
Писанец, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно