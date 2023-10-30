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Mickwitz (Mickwitz) Beate

Место рождения

Коэру, Järva vald, Järva maakond

Дата рождения

1821

Дата смерти

1821

Пол

Женский

Отец

1778 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Von Mickwitz Dietrich Georg

Мать: Von Mickwitz Anna Margarethe

Коэру, Järva vald, Järva maakond
Смерть
1821
Коэру, Järva vald, Järva maakond
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