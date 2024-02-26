Шалухина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Шалухин Артём Иларионович
Отец ребёнка: Шалухин Иларион Артёмович
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Ольга Иларионовна
Отец ребёнка: Шалухин Иларион Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно