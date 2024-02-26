Шалухина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалухина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Шалухин Артём Иларионович

Отец ребёнка: Шалухин Иларион Артёмович

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Ольга Иларионовна

Отец ребёнка: Шалухин Иларион Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалухин Иларион Артёмович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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