Колюбакин Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1900
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1926
Сын: Колюбакин Лев Александрович
Мать ребёнка: Колюбакина Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Попова Серафима Александровна
Мать ребёнка: Колюбакина Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
02.01.1937
Дочь: Ковердяева Лёля Александровна
Мать ребёнка: Колюбакина Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
17.02.1943
Сын: Колюбакин Александр Александрович
Мать ребёнка: Колюбакина Зинаида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980