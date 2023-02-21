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Колюбакин Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1900

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1926

Сын: Колюбакин Лев Александрович

Мать ребёнка: Колюбакина Зинаида Яковлевна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Попова Серафима Александровна

Мать ребёнка: Колюбакина Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
02.01.1937

Дочь: Ковердяева Лёля Александровна

Мать ребёнка: Колюбакина Зинаида Яковлевна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.02.1943

Сын: Колюбакин Александр Александрович

Мать ребёнка: Колюбакина Зинаида Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колюбакина Зинаида Яковлевна

Смерть
1980
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