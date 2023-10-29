Быкова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Вадим Александрович
Отец ребёнка: Быков Александр Эрикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Собашникова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр Эрикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр Эрикович
Бракосочетание
Неизвестно