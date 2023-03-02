Кадырова (Давлетшина) Нажия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадырова (Давлетшина) Нажия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1968

Отец: Виговских Федор

Мать: Давлетшина Фаузия

Рождение ребёнка
01.07.1985

Сын: Кадыров Эдуард

Отец ребёнка: Хасанов Саитгалей

Россия
Рождение ребёнка
06.07.1986

Дочь: Камалова Юлия

Отец ребёнка: Хасанов Саитгалей

Россия
Рождение ребёнка
06.01.1988

Дочь: Гузалия

Отец ребёнка: Хасанов Саитгалей

Россия
Рождение ребёнка
29.10.2001

Дочь: Алия

Отец ребёнка: Хасанов Саитгалей

Сафакулево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
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