Кадырова (Давлетшина) Нажия
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1968
Отец: Виговских Федор
Мать: Давлетшина Фаузия
Рождение ребёнка
01.07.1985
Сын: Кадыров Эдуард
Отец ребёнка: Хасанов Саитгалей
Россия
Рождение ребёнка
06.07.1986
Дочь: Камалова Юлия
Отец ребёнка: Хасанов Саитгалей
Россия
Рождение ребёнка
06.01.1988
Дочь: Гузалия
Отец ребёнка: Хасанов Саитгалей
Россия
Рождение ребёнка
29.10.2001
Дочь: Алия
Отец ребёнка: Хасанов Саитгалей
Сафакулево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно