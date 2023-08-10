Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1869 ст.

Сын: Самохин Петр Карпович

Отец ребёнка: Самохин Карп Терентьевич

Спасское, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1880

Сын: Самохин Рафаил Карпович

Отец ребёнка: Самохин Карп Терентьевич

Спасское, Чернский муниципальный район, Тульская область
Села Спасскаго крестьянская жена Васса Иванова Самохина от законнаго мужа умершаго в апреле православнаго исповедания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохин Карп Терентьевич

Смерть
Неизвестно