Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1869 ст.
Отец ребёнка: Самохин Карп Терентьевич
Рождение ребёнка
08.11.1880
Отец ребёнка: Самохин Карп Терентьевич
Села Спасскаго крестьянская жена Васса Иванова Самохина от законнаго мужа умершаго в апреле православнаго исповедания
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно