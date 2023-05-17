Гаршуев Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаршуев Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гаршуев Кирилл Павлович

Мать ребёнка: Гаршуева Устенья

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Гаршуев Мефонтий Павлович

Мать ребёнка: Гаршуева Устенья

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
1834
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаршуева Марья Павловна

Мать ребёнка: Гаршуева Устенья

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаршуева Устенья

Смерть
Неизвестно
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