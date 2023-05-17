Гаршуев Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Гаршуева Устенья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гаршуев Мефонтий Павлович
Мать ребёнка: Гаршуева Устенья
Упоминание
1834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаршуева Марья Павловна
Мать ребёнка: Гаршуева Устенья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаршуева Устенья
Смерть
Неизвестно