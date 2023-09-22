Kits Kottre — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kits Kottre

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1856

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1856

Отец: Kits Johann

Мать: Kits Anu (Anna)

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