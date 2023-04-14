Дайтхе Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дайтхе Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Дайтхе Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дайтхе Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Дайтхе Наталья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дайтхе Наталья Павловна