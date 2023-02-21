Ерёмин Пётр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмин Пётр Антонович

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Место рождения

п. Кордон Вауч, Череповецкий р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

28.06.1897

Дата смерти

?.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Кордон Вауч, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
По 1916
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1943 по 1944
г. Чугуев, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1944 по 1946
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1946 по 1987
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.09.1987
Москва, город федерального значения Москва
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