Ерёмин Пётр Антонович
Место рожденияп. Кордон Вауч, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Дата рождения28.06.1897
Дата смерти?.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Кордон Вауч, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
По 1916
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1922
Место жительства
С 1943 по 1944
г. Чугуев, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1944 по 1946
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1946 по 1987
Смерть
?.09.1987