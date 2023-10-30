Степанов Карп Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Карп Егорович

Место рождения

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.10.1911 ст.

Жена: Степанова Ксения Яковлевна

Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.

Дочь: Степанова Александра Карповна

Мать ребёнка: Степанова Ксения Яковлевна

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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