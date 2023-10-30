Степанов Карп Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1911 ст.
Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.
Дочь: Степанова Александра Карповна
Мать ребёнка: Степанова Ксения Яковлевна
Смерть
Неизвестно