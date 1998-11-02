Аблаев (Солодовников) Васса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблаев (Солодовников) Васса Александровна

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Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

21.08.1900

Дата смерти

02.11.1998

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1900

Отец: Солодовников Александр Харлампиевич

Мать: Солодовников Евдокия Платоновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблаев Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблаев Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблаев Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблаев Георгий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблаев Георгий Григорьевич

Смерть
02.11.1998
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