Аблаев (Солодовников) Васса Александровна
Место рождения
Дата рождения21.08.1900
Дата смерти02.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1900
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1998