Белецка Belecka Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демчук Demczuk Адам Васильевич
Отец ребёнка: Демчук Demczuk Bazily
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демчук Demczuk Bazily
Рождение ребёнка
21.12.1883
Дочь: Демчук Demczuk Евдокия Eudokia Васильевна
Отец ребёнка: Демчук Demczuk Bazily
Год рождения 1879 ( по воспоминаниям Казимира Ваврушак) или 1883 ( по метрике)
Смерть
Неизвестно