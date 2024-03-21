Белецка Belecka Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белецка Belecka Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демчук Demczuk Адам Васильевич

Отец ребёнка: Демчук Demczuk Bazily

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демчук Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Демчук Demczuk Bazily

Рождение ребёнка
21.12.1883

Дочь: Демчук Demczuk Евдокия Eudokia Васильевна

Отец ребёнка: Демчук Demczuk Bazily

Год рождения 1879 ( по воспоминаниям Казимира Ваврушак) или 1883 ( по метрике)
Смерть
Неизвестно

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