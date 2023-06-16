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Компанец Елена Игоревна
Компанец Елена Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1985
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Компанец Ольга Васильевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1985
Отец: не указан
Мать:
Компанец Ольга Васильевна
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