Компанец Елена Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Компанец Елена Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1985

Отец: не указан

Мать: Компанец Ольга Васильевна